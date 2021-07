Coldplay anuncia su próximo álbum, ‘Music of the Spheres’

A través de sus redes sociales, Coldplay anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum de estudio denominado ‘Music of the Spheres’, el cual saldrá al aire el próximo 15 de octubre.

Sin embargo, la agrupación intérprete de ‘Fix You’ reveló que desde este viernes los fanáticos podrán tener un adelanto de su próximo proyecto, ya que su canción ‘Coloratura’, perteneciente a este disco, será lanzada durante este día.

Este álbum, que llega después de ‘Higher Power’, está producido por el sueco Max Martin, según confirmó Chris Martin, líder de la banda. Britney Spears, The Weeknd, Taylor Swift y Katy Perry son algunos de los artistas con los que dicho productor ha trabajado con anterioridad, por lo que los fanáticos de Coldplay tienen una gran expectativa frente a este nuevo proyecto.

A través de la página web oficial de la banda se puede pre ordenar el nuevo disco en varias presentaciones como CD, vinilo y diferentes combos que incluyen camisetas, pósters, cassettes y mucho más.

Music Of The Spheres. The new album 🪐 October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE

— Coldplay (@coldplay) July 20, 2021