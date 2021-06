Coachella confirmó festival y ya anunció las fechas

A través de sus redes sociales el Festival Coachella anunció las fechas en las que abrirá sus puertas y recibir por fin a los amantes de la música.

Como era de esperarse, Coachella pospuso el festival para el 2022, justo cuando ya se espera que el covid-19 esté bajo control y los contagios disminuyan gracias a la inmunización de rebaño que se está buscando con el veloz plan de vacunación en Estados Unidos.

Es así como el Coachella ya espera a los fanáticos desde el 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril, y su cartel (que por ahora sigue vigente) está compuesto por Rage Against The Machine, Frank Ocean, Travis Scott, Lana Del Rey, entre otros artistas que se sumarán al festival que por fin tiene una fecha confirmada, eso sí para el 2022.

See you in the desert 🌵 Coachella returns April 15-17 & 22-24, 2022. Register now to access the 2022 advance sale beginning Friday, June 4 at 10am PT.https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/0PzCZYrbB6

— Coachella (@coachella) June 1, 2021