Chris Evans deja crudo mensaje tras la toma del Capitolio en los Estados Unidos

Este 6 de enero Estados Unidos vivió una de las protestas más impactantes de los últimos años causada por los simpatizantes de Donald Trump, quienes llegaron hasta el capitolio después de conocer el triunfo de Joe Biden. Los enfrentamientos entre manifestantes y autoridades.

El panorama dentro de las instalaciones del capitolio cada vez se ponía más difícil, ya que algunos de los manifestantes llegaron armados y con ánimo de destrozar todo lo que se interpusiera en su lugar, esto obligó a que las autoridades evacuaran el lugar para dejar todo en manos de quienes se acercaron a “hacer justicia por mano propia”.

Antes las diferentes imágenes que recorrieron el mundo entero gracias a la difusión en redes sociales y los medios de comunicación, personalidades reconocidas de los estados Unidos no solo lamentaron ante los desmanes, sino que dejaron sus propios mensajes lamentando la situación.

Por su parte, el actor Chris Evans, dejó un conmovedor mensaje sobre la jornada que se vivió ayer en el país americano:

“Piensa en la carnicería si no hubieran sido blancos.”

Just think of the carnage had they not been white.

