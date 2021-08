“Un día muy triste”: Elton John lamenta la muerte de Charlie Watts

Como cientos de estrellas del rock, Elton John se sumó a las múltiples celebridades que usaron sus redes sociales para despedir al gran Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones, quien este 24 de agosto falleció a sus 80 años.

“Un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y una compañía tan brillante. Mi más sentido pésame para Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, The Rolling Stones”, escribió el británico de 74 años en su cuenta de Twitter, donde además compartió una fotografía antigua junto a Watts.

Inmediatamente la publicación se volvió tendencia en redes sociales, junto con las de los demás músicos, quienes también lamentaron la muerte de la leyenda que no se denominaba a sí mismo como una “estrella de rock”.

Millones de fanáticos también enviaron sus condolencias por el fallecimiento del músico, quien no solo estuvo en los Stones durante más de 50 años, sino que también creó un ideal diferente sobre el mundo del rock n’ roll, destacándose por su personalidad tranquila, familiar y lejos de cualquier escándalo o adicción.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.

— Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021