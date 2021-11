Cantante que orinó a un fanático en un concierto se disculpa con sus seguidores

Luego de que la polémica noticia de que la vocalista de una banda de covers orinó a uno de sus fanáticos durante un concierto se volviera viral en diferentes portales alrededor del mundo, la cantante recurrió a las redes sociales para disculparse por su comportamiento.

Sophia Urista, cantante de Brass Against, agrupación que realiza covers de Tool y Black Sabbath pidió perdón por orinar en el rostro a unos de sus fanáticos durante su presentación en vivo en el Welcome To Rockville Festival, en Daytona Beach, Florida.

“Hola a todos. Quiero hablar de mi actuación en el festival de metal Rockville en Daytona. Siempre he sobrepasado los límites en la música y en el escenario. Esa noche, llevé los límites demasiado lejos. Amo a mi familia, a la banda y a los fans más que a nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Les pido disculpas y quiero que sepan que no era mi intención herirles. No soy un artista de choque. Siempre quiero poner la música en primer lugar. Estoy agradecida por todo su amor y apoyo continuos”, aseguró la cantante de la banda.

A pesar del comportamiento de la artista, Brass Against será uno de los actos teloneros de la próxima gira de Tool por Europa.