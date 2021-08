Black Album de Metallica: datos para celebrar los 30 años de una joya musical histórica

Es tan difícil mirar hacia atrás y saber que en 1991 Metallica estaba a punto de revolucionar la industria, un hecho que seguramente ni la banda imaginó en aquel entonces, pero lo hicieron, su Black Album, ya con 30 años, es uno de los discos más importantes de la historia.

Si bien nunca se ha calificado fan de Metallica, por ley habrá escuchado canciones como Enter Sandman, Nothing Else Matters y The Unforgiven, las que llevan el sonido genuino de Metallica, el sello que seguirá vivo con el pasar de los años.

Este 2021 The Black Album cumple 30 años, y la celebración que ideó la banda, entre otras cosas, fue realizar un álbum de versiones que estará a cargo de músicos que en algún momento se han declarado fanáticos de la agrupación; polémico, si, pero vamos a dejar ese tema para después.

Viajemos al 12 de agosto de 1991, día en el que Metallica presentó al mundo el fruto de un arduo trabajo que trajo consigo horas y horas dentro del estudio, y aunque ya contaban con un disco de platino por …And Justice For All, la banda quería más.

Por eso vale la pena soplar las 30 velas que este 12 de agosto Metallica pone en el pastel con el que celebra las 3 décadas de su joya.

Letras cortas pero profundas

Según Bob Rock, productor del álbum, “James Hetfield quería escribir con más profundidad. Quería que las canciones realmente importaran”, pero antes de escribir algo profundo y representativo, tenían que hacer canciones más cortas, y de esto se dieron cuenta en el que la banda hizo previo a la grabación del Black Album.

Enter Sandman fue el primer escalón

La primera canción escrita para el Black Album fue Enter Sandman, escrita en un tiempo récord, y es que si querían hacer algo más corto, comparado con el …And Justice For All, la tarea les resultó un poco más fácil:

“Escribimos la canción en un día o dos. Todos los bits de Enter Sandman son derivados de un riff principal”, aseguró Lars en una entrevista.

Enter Sandman hablaba sobre una muerte en la cuna

Hablando de una se las canciones más importantes del álbum y de la carrera de Metallica, la letra de Enter Sandman en un principio hablaba sobre la muerte de un bebé en su cuna, algo que no convencía del todo a la banda y a Rock, así que Hetfield tuvo que darle la vuelta a la idea.

Día y lugar

La grabación del Black Album se inició el 6 de octubre de 1990 en los estudios One Recording en los estudios de Hollywood. Contó con tres mezclas en las que Bob Rock les dijo en varias oportunidades que debían tocar más rápido, una trampa que les puso para darle un toque especial y único.

Relación difícil entre Bob Rock y James

Las diferencias en el estudio se exponen y se llega a un acuerdo, pero en el caso de Bob Rock y James Hetfield las cosas eran a otro precio:

“Solía llamar a James ‘Dr. No’. Cada vez que iba a hacer sugerencia que parecía un poco fuera de lo normal, él decía que no antes de que yo finalizara la primera oración. Le dije a los chicos, cuando todo había terminado y que no trabajaría de nuevo con ellos, y Ellos sentían lo mismo por mí”.