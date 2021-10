Con pancarta y en avioneta, propuesta de matrimonio se vino abajo y dejó un muerto

Una romántica propuesta de matrimonio terminó en tragedia después de que la avioneta que tenía como objetivo revelar una pancarta a lo alto del cielo terminara chocando contra el suelo.

El accidente que se registró en Montreal, Canadá, le costó la vida a uno de los tripulantes que abordó la avioneta para poder ser parte de la propuesta matrimonial.

La avioneta que despegó desde el sur de esa ciudad presentó fallas inesperadas durante el vuelo, lo que terminó generando el accidente.

La aeronave se mantuvo el vuelo durante 15 minutos terminó cayendo, tal parece, porque uno de los motores se detuvo sin explicación alguna. Por su parte, la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá aseguró que investigará el caso a profundidad, pues resulta muy extraño que algo así pueda suceder.

En sus declaraciones, las autoridades destacaron el trabajo del piloto por haber evitado una explosión de la aeronave tras haber chocado.

Plane flying 'Will you marry me' banner crashes, killing one and

injuring another….

A marriage proposal ended in tragedy after a small plane towing a "Will you marry me" banner crashed on an island near Montreal. The passenger in the small, Cessna 172 .. pic.twitter.com/tQhf8raI66

— mkjpriyanshu (@mpriyanshu1982) October 5, 2021