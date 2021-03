Revelan identidad del “enemigo” de Fornite que Thor y Korg tenían en “Avengers: Endgame”

Mucha atención fanáticos de Marvel porque una nueva revelación ha quedado sobre la mesa, y esta vez se trata de Noobmaster69, el eterno enemigo de Thor y Korg en Fornite, que entre otras cosas, logró sacar de casillas al Dios del trueno.

Prepárense para la revelación.

Ahora resulta que el video revela a Noobmaster69 como Aaron, el exempleado que de Apple Store que todos recuerdan por su aparición en “Capitán América: El Soldado de Invierno”.

En la promo que fue revelada a través de redes sociales se le ve junto a Sam Wilson (Anthony Mackie), donde después de un cruce de palabras, Aaron revela ser Noobmaster69, así que hoy es un buen día para resolver teorías conspirativas.

You don’t need a Vibranium shield to be a hero. Admittedly, it does help.

Explore @XboxGamePass on Xbox #SeriesX and #SeriesS then stream #TheFalconAndTheWinterSoldier to unlock your inner hero starting March 19 on Disney+: https://t.co/qpAS5V068A pic.twitter.com/1YEspmRYrk

— Xbox (@Xbox) March 15, 2021