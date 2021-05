Anonymous desploma página web del Ejército Nacional y reveló claves de funcionarios

Mientras que avanza el paro nacional en Colombia, el grupo de Anonymous se sumó a las manifestaciones con una de sus armas: la informática.

A través de su cuenta de Twitter el grupo de expertos dejó ver cómo hackeaban las páginas oficiales del Estado, entre ellas, la página oficia del Ejército Nacional.

De paso, Anonymous reveló daros personales de algunos funcionarios que trabajan allí; además, deshabilitaron la página web del Ejército Nacional, la cual quedó son funcionamiento por varias horas durante el 4 de mayo.

Asimismo, el grupo aseguró que desplomarán las tendencias en Twitter que no sea referente al paro nacional.

🔥⚙️🔓More than 20 murdered in less than 48 hours perpetrated by narco-government from Ivan Duque and Alvaro Uribe / Más de 20 asesinados en menos de 48 horas perpetrados por el narco gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe

FUCK COLOMBIAN GOVERNMENT🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rH9VFr7fwo

— Anonymous Colombia (@AnonymousOpCOL) May 4, 2021