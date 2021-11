Andrew Garfield quería que Spider-Man fuera bisexual y tenía hasta pareja escogida

Las esperanzas de que aparezcan Andrew Garfield y Tobey Maguire en Spider-Man: No way home se mantienen, aunque Garfield aseguró que no estará en la película.

7 años después de la interpretación de Andrew Garfield se ha conocido, según una entrevista para ‘The Independent’, que el actor le propuso a Sony que Peter Paker fuera bisexual ya que al ser joven podría estar explorando su sexualidad.

Los Simpson: Revelan cuál es el nombre del hombre de la tienda de historietas

Sin embargo, Sony se habría negado contundentemente a la propuesta de Andrew, quien también propuso un actor para ser la pareja de Spider-Man.

«He estado obsesionado con Michael B Jordan desde The Wire . Es tan carismático y talentoso. Sería incluso mejor, tendríamos bisexualidad interracial», aseguró el actor.