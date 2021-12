Alec Baldwin dice que no apretó el gatillo del arma que mató a Halyna Hutchins

Alec Baldwin se vio notablemente afectado en una reciente entrevista donde habló sobre el accidente sucedido en el set de Rust, donde murió Halyna Hutchins luego de que una bala, alojada en el arma que llevaba el actor, la impactara.

Baldwin asegura que nunca apretó el gatillo de la pistola que se disparó y mató a la directora de fotografía de Rust. “Nunca apuntaría con un arma a nadie con un gatillo, nunca” dijo el actor en una entrevista con George Stephanopoulos del medio ABC. Aseguró que se disparó inexplicablemente una vez la levantó.

Por otro lado, Alec, quien ha temido problemas familiares a raíz del suceso, no se explica por qué el arma estaba cargada con una bala real. “Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en la propiedad”.

Al parecer en el lugar de la grabación, donde también salió herido el director Joel Souza, había fallas de seguridad, por esto, Baldwin y la producción enfrentan diferentes demandas.

El actor, devastado, aseguró que esto ha sido lo “peor que le ha pasado”. Las declaraciones de Baldwin hacen parte de un adelanto de una entrevista que estará disponible en las próximas horas.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the «Rust» set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”

Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC

— ABC News (@ABC) December 1, 2021