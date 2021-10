Y con ustedes las 10 mejores canciones de la historia, según Rolling Stone

La revista Rolling Stone revela un nuevo ranking, esta vez más reducido, y por consecuente, más selecto, pues ahora han elegido solo las 10 mejores canciones de la historia.

Los artífices de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, ahora redujeron su listado con solo 10 canciones en un selecto ranking que fue auspiciado por legendarias banas y solistas que marcaron la historia musical.

“El resultado es una visión más amplia e inclusiva del pop, música que sigue reescribiendo su historia con cada latido”, resalta la publicación.

De las 10 canciones reveladas, 8 hacen parte del siglo pasado, y solo dos del nuevo milenio. Como dato importante, ninguno de los 10 temas son en español, ya que en listado incluye a Nirvana, The Beatles y Fleetwood Mac.

Aquí el listado de las 10 canciones:

Respect, de Aretha Franklin (1967)

Fight the power, de Public Enemy (1989)

A change is gonna come, de Sam Cooke (1964)

Like a rolling stone, de Bob Dylan (1965)

Smells like a teen spirit, de Nirvana (1991)

What’s going on, de Marvin Gaye (1971)

Strawberry fields forever, de The Beatles (1967)

Get ur freak on, de Missy Elliott (2001)

Dreams, de Fleetwood Mac (1977)

Hey ya!, de Outkasst (2003)