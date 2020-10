WhatsApp: ¿Cómo dejar de recibir mensajes de una persona sin bloquearla?

Son muchas las ocasiones en las que los usuarios de WhatsApp quieren dejar de recibir los mensajes de una persona en especial, pero no quieren bloquearlo porque así podrá enterarse del rechazo por parte del otro.

Por eso, a través de un sencillo truco en la aplicación de mensajería instantánea, podrá evitar recibir esos mensajes no deseados, o por lo menos no verlos si no quiere.

Siga estos pasos para activar la opción de silenciarlo por siempre sin necesidad de usar aplicaciones externas o maniobras raras en WhatsApp:

1.Haga clic en la persona que quiere evitar.

2.Seleccione la opción de ‘Silenciar‘.

3.Allí elija la casilla de ‘Para siempre’ y desactive el botón de ‘Mostrar notificaciones’.

Luego, archive el chat y listo, no tendrá que volver a ver esos molestos mensajes sin necesidad de bloquear a la persona.

