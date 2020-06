‘We Will Rock You’, el musical inspirado en las canciones de Queen

Seguramente si no vamos muy seguido a teatro o no tenemos un conocimiento amplio del tema, no sabemos que existen obras de teatro musical en las cuales podríamos encontrar alguna de nuestras bandas favoritas, justamente este es el caso de la banda británica Queen.

‘We will rock you’ es un musical escrito por Ben Elton, donde encontraremos las canciones más conocidas de la banda; entre las que se encuentran ‘We will rock you’, ´Radio gaga’, ‘Somebody to love’ y el hit ‘Bohemian Rhapsody’.

Es una obra futurista donde cualquier forma de creación artística ha sido prohibida, pues podemos observar a los rebeldes desafiar a la nueva orden mientras esperan la llegada de un nuevo soñador quien hará todo lo posible para traer de regreso el rock y a partir de allí lograr la libertad de todos aquellos que se encuentran oprimidos.

Esta obra fue estrenada el 12 de mayo del año 2002 en Londres y a partir de allí se ha ido presentando en diversos países. En el año 2019 se presentó nuevamente en una gira que se realizó en Reino Unido.