Para verdaderos fanáticos: proponen saludo de Dragon Ball en época de coronavirus

En pro del coronavirus y en acción a la protección del virus, muchos han optado por practicar diferentes saludos que eviten el contacto, por esta razón muchos dejan volar su imaginación y recrean conocidos saludos, como por ejemplo uno de Dragon Ball.

Esta vez nació de uno de los momentos más memorables de la historia de la serie que nos transporta al final de la saga de Cell, sugiriendo que en vez de dar la mano el símbolo de cortesía al saludar, se haga el pequeño saludo que Trunks del futuro y Vegeta protagonizaron en una de las escenas.

A través de Twitter revivieron el mítico gesto que, al terminar la saga de los androides, consolidó a Trunks del futuro como uno de los personajes más populares del anime.

An alternative to handshakes or hugs in this time of pandemic. pic.twitter.com/rQ4yHhrL2h

— Dragon Ball Perfect Shots (@DBPerfectShots) March 14, 2020