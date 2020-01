¿Usted cree que Uber sí se va? La empresa le sacó unos trapitos al sol al gobierno

Uber se prepara para dejar el país el próximo 31 de enero, sin embargo, aprovecha el momento crucial que atraviesa el país para hacer público un comunicado en el que le saca ciertos trapitos al sol al gobierno nacional.

En un comunicado, la empresa resaltó que, si supuestamente se trata de un negocio ilegal y que no debería funcionar, ellos no debieron en ningún momento recibir dinero de impuestos.

La empresa asegura que, durante su permanencia en el país, hizo el pago del IVA, dinero que no debió haber aceptado el gobierno colombiano si se trataba de negocios ilícitos.

Además, declara que no es una compañía de transporte, no es de taxis y no pretenden serlo, así que no puede clasificarse como un negocio de este sector, del cual la legislación existente, fue establecida hace más de 20 años.