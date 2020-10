Unboxing Xbox Series X y Xbox Series S revise el contenido de la caja completico

Los amantes de Microsoft y en especial de la Xbox siguen a la expectativa de todos los detalles y por menores de la nueva consola de videojuegos Xbox Series X y Xbox Series S, que serán lanzadas el próximo 10 de noviembre.

La consola fue presentada en marzo junto con sus especificaciones, nuevo diseño, funcionalidades, y a poco menos de dos semanas de su lanzamiento mundial, varios gamers y medios de comunicación ya han recibido una versión de la consola para cuando el sistema sea habilitado al público.

Razón por la cual, los videos “Unboxing” de la nueva Xbox Series X se han vuelto virales en las últimas horas; y mientras se lanzan los sistemas para disfrutar de esta nueva generación de consolas surge la pregunta del millón…

Imagen del XBOX SERIES X

¿Qué incluye la caja?

De acuerdo con expertos, la caja está pensada para ser abierta como un regalo, y dentro de ella, además de la consola, podemos encontrar: un cable HDMI 2.1, un cable de alimentación de CA o de poder, un control y un folleto que además de contener las funciones ya conocidas para Xbox, aconseja a los propietarios descargar la aplicación móvil para configurarla de manera rápida.

Para todos aquellos que estaban preocupados por perder algunos de los juegos de las versiones anteriores de la consola como: Xbox One, Xbox Original y Xbox 360 que funcionaban en la Xbox One, no deben preocuparse, pues también funcionarán en las consolas de esta nueva generación.

¿Cuál prefieres?