¡UHHHH! Liam Gallagher le manda un mensajito a su hermano con el coronavirus

Una vez más el menor de los Gallagher mandó un mensaje a su hermano a través de Twitter, la única vía por donde se “hablan” los ex Oasis desde hace ya varios años.

Precisamente, aprovechando el tema del coronavirus y el aislamiento preventivo que pidieron los gobiernos de los distintos países, pues Liam no se quedó atrás para recordar el aislamiento que ha tenido con su hermano desde hace algunos años:

“Yo y Rkid (Noel Gallagher) hemos estado en auto aislamiento por 10 años, vamos, que un par de meses no los van a lastimar”, escribió Liam en Twitter.

Me n Rkid have been self isolating for 10 years c’mon a couple of months ain’t fucking hurt LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 18, 2020