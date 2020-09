Tom Cruise viajará al Espacio a grabar una película

En los últimos días se reveló una importante noticia para la carrera del reconocido actor Tom Cruise. Según informó Space Shuttle Almanac, un medio que al parecer cubre todas las actualizaciones sobre los viajes al Espacio, el protagonista de ‘Misión imposible’ viajaría a las estrellas a grabar una película desde allí, tal y como lo afirmó también Jim Bridenstine, el actual administrador de la NASA.

Le puede interesar: Netflix: prepárese para el terror con los estrenos que llegan en octubre

De acuerdo a la publicación del portal dedicado a las noticias de los vuelos espaciales, la fecha en la que Tom Cruise viajaría a las estrellas sería en octubre de 2021, en donde grabaría, al parecer, una película con Doug Liman como director, quien ha estado al mando de grandes producciones como ‘Al filo del mañana’, ‘Identidad desconocida’, ‘Sr y Sra Smith’.

Aunque todavía no se conocen detalles de la trama de la próxima película, se habla de un filme de ciencia ficción que será grabado desde las estrellas.

Los presuntos asistentes al viaje espacial serán Tom Cruise y Doug Liman, en compañía del piloto Miguel López Alegría, miembro de la compañía SpaceX de Elon Musk, al igual que una cuarta persona que podría ser alguien del equipo de producción.

Mire también: Hilo de Twitter relata historias de embarradas en el trabajo para orinarse de la risa

Tom Cruise es reconocido por ser un actor que asume riesgos en sus grabaciones, como lo ha evidenciado en diferentes escenas en donde él mismo ha querido subir a altos edificios, realizar ‘maromas’ y ahora, grabar una película en el espacio.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020