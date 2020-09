Netflix: prepárese para el terror con los estrenos que llegan en octubre

No podíamos esperar menos en octubre, el mes de halloween y en el que el terror debe estar por encima de todas las cosas, por esta razón Netflix incluirá en su catálogo producciones que llenen de pánico los hogares que cuenten con su servicio.

Sin bien la oscuridad de apodera del décimo mes del año en la plataforma streaming, pues con la llegada de Batman no solo anuncian una de las películas más importantes del personaje de DC, gracias a darle la bienvenida de “El Caballero de la Noche”; además, la historia del boxeador más importantes del cine también hará parte de los estrenos de Netflix gracias a Rocky I: Rocky Balboa y Creed II: Defendiendo el legado.

Pero ya dejémonos de palabras, y vamos a conocer los estrenos de Netflix para octubre del 2020.

SERIES

Emily en Paris – 2 de octubre

Alguien tiene que morir – 16 de octubre

Gambito de Reina – 23 de octubre

The Alienist: El Ángel de la Oscuridad – 22 de octubre

La Maldición de Bly Manor – 9 de octubre

Grand Army – 16 de octubre

Distanciamiento Social – 15 de octubre

Somebody Feed Phil – Temporada 4 – 30 de octubre

Riverdale – Temporada 4 – 9 de octubre

How to get away with murder – Temporada 6

Flash – Temporada 6

Arrow – Temporada 8

La Universidad para Sordos

Buenos Días, Verónica

PELÍCULAS

Rebeca – 21 de octubre

Más Allá de la Luna – 23 de octubre

El juicio de los 7 de Chicago – 16 de octubre

Rapera a los 40 – 9 de octubre

Ahí te encargo – 2 de octubre

El Halloween de Hubie – 7 de octubre

Amor de Calendario – 28 de octubre

Menéndez: El día del señor – 30 de octubre

Su Casa – 30 de octubre

Dunkerque

Blade Runner 2049

Lucy

Rocky I: Rocky Balboa

Creed II: Defendiendo el legado

Batman: El Caballero de la Noche

IT (Eso)

Un Lugar en Silencio

Ecos Mortales

12 Horas para Sobrevivir

Cementerio Maldito 1-2

DOCUMENTALES

Misterios Sin Resolver – Volumen 2 – 19 de octubre

Blackpink: Light up the sky – 14 de octubre

Sarah Cooper: Everything is fine – 27 de octubre

Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada – 27 de octubre

Ya me voy – 1 de octubre

Carlos Almaraz: El pintor que jugaba con fuego – 1 de octubre

NIÑOS

Carmen Sandiego – Temporada 3 – 1 de octubre

La Peor Bruja – Temporada 4 – 1 de octubre

Supermonstruos: Día de Muertos – 9 de octubre

LEGO Ninjago: La Película

Tut Tut Cory Bólidos: Halloween

Academia de cachorros – Temporada 2

Rápidos y Furiosos: Espías al volante – Temporada 2

Scooby-Doo 2: Monstruos Sueltos