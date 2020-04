The Killers anuncia concierto vía streaming para no salir de casa

Podemos decir con gran seguridad que la música nos ha salvado en estos tiempos de cuarentena gracias a que nuestras bandas favoritas no incluyen en los shows que transmiten a través de sus redes sociales y canales de YouTube, una gran iniciativa de parte de quienes nos hacen más fáciles estos días de encierro.

Es por eso que a esta nueva tendencia se ha montado The Killers, agrupación que confirma su propio show vía streaming para que sus fans al rededor del mundo se vayan preparando, pues está agendada para el próximo sábado 18 de abril. La banda estará tocando sus canciones y de paso respondiendo las preguntas que se le formulen en la misma transmisión.

Como bien sabemos, la agrupación ha venido compartiendo mensajes de apoyo para generar conciencia en esta época en la que no solo debemos estar separados, sino también con las manos limpias, como bien nos ha enseñado Brandon Flowers, quien publicó un video lavándose las manos mientras canta “Mrs. Brightside”.

But this is. pic.twitter.com/PlyHdzo2pM

— The Killers (@thekillers) March 16, 2020