¿’Thor: Love and Thunder’ será la próxima película de ‘Vengadores’?

En vista de que este año la industria cinematográfica tuvo que tomarse una pausa a causa de la pandemia por COVID-19, Marvel ya anunció el calendario de rodajes de películas que se realizarán otro año, el cual está lleno de emocionantes producciones de superhéroes.

En primer lugar, el universo cinematográfico anunció que el rodaje de ‘Black Panther 2′ comenzará en julio de 2021, y hasta el momento se espera el anuncio de cómo recrearán el papel de T’Challa, ya que su intérprete, Chadwick Boseman, falleció este año.

Pero además de este gran filme, Marvel anunció otro rodaje que tiene a todos los fanáticos ansiosos: el de la película ‘Thor: Love and Thunder‘.

Según The Hollywood Reporter, la película dará la “sensación de serVengadores 5” por su reparto, pues además de Chris Hemsworth como Thor, Tessa Thompson como Valquiria y Natalie Portman como Jane Foster, se contará con la participación de Chris Pratt en el papel de Peter Quill (alias StarLord), formando un gran equipo de superhéroes como los que aparecen normalmente en los filmes de esta saga.

Hasta el momento no se ha confirmado si más integrantes de los ‘Guardianes de la Galaxia‘ harán parte de esta película, sin embargo, los fanáticos no lo descartan, pues en ‘Vengadores: Endgame’ la historia finalizó con Thor uniéndose a este equipo, por lo que algunos de sus tripulantes podrían aparecer en ‘Thor: Love and Thunder’.

Dicha película comenzará a rodarse en Australia en enero de 2021 y será estrenada el 11 de febrero de 2022.