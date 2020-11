Los Simpson: ¿Cuáles bandas de rock han aparecido en la serie?

‘Los Simpson’ es una serie de televisión estadounidense que se volvió legendaria y ganó gran reconocimiento en todo el mundo por sus polémicos contenidos, supuestas predicciones y apariciones de personajes.

Diferentes políticos, actores, bandas y estrellas de rock han aparecido en las treinta y dos temporadas que se han realizado hasta el momento. Por eso hoy en Radioacktiva les contamos algunas de las apariciones de diferentes músicos del género en los capítulos de Los Simpson:

1. Aerosmith (1991): esta fue la primera banda en aparecer en Los Simpson y lo hicieron en el capítulo ‘La llamarada Moe’. En aquella oportunidad Steven Tyler confundió a Springfield con San Luis, pero arreglaron las cosas cantando ‘Walk This Way’.

2. Red Hot Chili Peppers (1991): ‘El drama de Krusty’ fue el capítulo en donde los Red Hot Chili Peppers aparecieron en Los Simpson. Cuando la agrupación participó en su show, Krusty sugirió cambiar algunas “partes fuertes de las canciones”, pero la agrupación le contestó “olvídalo, payaso”, e interpretaron ‘Give It Away’ en ropa interior.

3. Ramones (1993): Con una versión punk de ‘Happy Birthday’, los Ramones hicieron parte del capítulo ‘El oso de Burns’, donde cerraron su presentación en el cumpleaños del empresario diciéndole: “y que pronto te vayas al infierno, carcamal”.

4. The Smashing Pumpkins (1996): Esta agrupación hizo parte de Los Simpson en el capítulo ‘Homerpalooza’, en donde Homero le dijo a Billy Corgan: “Gracias a tu música, mis hijos finalmente dejaron de soñar con un futuro que posiblemente no puedo proporcionarles”.

5. The Rolling Stones (2002): The Rolling Stones, Tom Pretty, Lenny Kravitz, entre otros, hicieron parte del legendario capítulo ‘Como pasé mis vacaciones de verano’, en donde Homero fue enviado al campamento de rock gracias a una retribución que le hizo su familia por ser un buen padre.

6. U2 (1998): Esta banda hizo parte de la serie en el capítulo ‘Basura de titanes’, en donde Homero interrumpió el concierto para promover su candidatura como comisionado de sanidad. Los guardias terminaron golpeándolo mientras U2 reanudó con ‘Pride (In the name of love)’.

7. Metallica (2006): La legendaria agrupación de rock apareció en el capítulo ‘El niño, el chef, la esposa y su Homero’. Allí, Metallica necesitaba un aventón, pero Otto, fanático de ellos, no pudo echarles una mano, sino que fue el ‘Hombre topo’ quien los llevó y admitió que durmió con la abuela de Lars.

8. The White Stripes (2006): ‘Jazzy y los gatitos’ es el capítulo en donde The White Stripes apareció en Los Simpson; allí, Bart imitó el video de ‘Hardest button to button’, pero esto no fue de gran agrado para Meg White y Jack White en el capítulo.

9. R.E.M. (2001): Esta banda también llegó a Los Simpson en el capítulo ‘La taberna de Homero’, en donde el icónico personaje llevó a R.E.M. a su casa haciéndoles creer que la presentación hacía parte de un show benéfico.

10. Blink 182 (2003): ‘Emancipación’ fue el capítulo que llevó a Blink 182 a Los Simpson. Allí también pudimos ver a Tony Hawk, con quien Homero tuvo un duelo de patineta para recuperar el amor de Bart.