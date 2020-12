The White Stripes comparten video navideño con todos sus éxitos musicales

Aprovechando la temporada de navidad, The White Stripes compartió un video con 90 minutos de duración a través de su canal de YouTube donde recopila las cancones de su más reciente álbum recopilatorio, Greatest Hits, donde escuchamos pistas acústicas, lado B y melodías navideñas de la banda.

El video que cuenta con la dirección de Noah Sterling cuenta con varias animaciones genuinas a la navidad, donde se ve a una familia sentada junto a su fogata viendo televisión y acompañada por sus mascotas. El video solo se presenta en colores como negro, blanco, rojo y gris.

Esta no es la primera vez que a banda celebra las épocas navideñas, en oportunidades pasabas había lanzado Merry Christmas From the White Stripes, el cual contó con “Candy Cane Children”, “The Gift of the Magi” y Meg White cantando una interpretación a capella de “Silent Night”.

The White Stripes decidió separarse en el 2011, lanzaron su álbum de grandes éxitos el pasado 4 de diciembre, el cual incluye 26 canciones de sus seis álbumes que componen su discografía.