The Strokes aseguran que su próximo disco se tomará menos de siete años

Después de una larga espera que vivieron los fans de la banda para conocer su más reciente álbum, ‘The New Abnormal’, The Strokes aseguró que para su próximo material no tendrán que esperar tanto tiempo.

Teniendo en cuenta que ‘The New Abnormal’ fue lanzado en abril del 2020, siete años después del “Comedown Machine”, la banda de Julian Casablancas tiene en cuenta a sus fanáticos y por eso aseguró que antes de siete años volverán con nueva música.

El guitarrista de The Strokes, Albert Hammond Jr habló de los momentos que atraviesa la banda con su actual lanzamiento:

“Una banda es algo curioso, es tan positivo que pueden estar juntos tanto tiempo y este momento es mejor que antes… El hecho de trabajar juntos y que haya cinco personas más entrando y saliendo y que te sientas mejor al respecto, para mi es emocionante”.

Por su parte, Casablancas comentó que irónicamente y gracias a la cuarentena, la banda se mantiene más unida que nunca y feliz por preparar más proyectos.

Por ahora las presentaciones programadas de la banda para este 2020 fueron postergadas debido a la alerta del COVID-19.