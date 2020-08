The Killers lanza su nuevo álbum, “Imploding The Mirage”

Después de meses de espera y la revelación de algunas canciones que mostraron parte de los nuevos sonidos por los que apostó The Killers en su sexto álbum, “Imploding The Mirage” ya está listo con un total de diez canciones con las que Brandon Flowers regresan en este 2020 contra todo pronostico.

Pese a que este estreno había sido postergado debido a los problemas que causó la pandemia del coronavirus, The Killers sigue entregando toda su música, demostrando que la banda sigue intacta y con ganas de seguir entregando música gracias a su álbum Imploding The Mirage, siguiendo su carrera que ya llevan escribiendo desde hace 15 año.

Las diez canciones son:

My Own Soul’s Warning

Blowback

Dying Breed

Caution

Lightning Fields

Fire In Bone

Running Towards a Place

My God

When the Dreams Run Dry

Imploding the Mirage