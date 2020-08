Matallica lanza poderosa versión de For Whom the Bell Tolls junto a la sinfónica de San Francisco

Ya pasó un año desde que Metallica se unió con la sinfónica de San Francisco para presentar junto el concierto de “S&M”, y así como lanzaron los videos de “All Within My Hands”, “Nothing Else Matters” y “Moth Into Flame”, el turno ahora fue para la versión de “For Whom The Bell Tolls”, que forma parte del “S&M2”.

La canción que hace parte del Ride The Lightning de 1984 es uno de los temas que tuvo cabida en el sinfónico y que además recibió la ovación tanto del público presente en ese entonces como en el de ahora.

Esta interpretación hace parte de la segunda parte del concierto que brindó Metallica junto a la sinfónica de su ciudad natal.

“Echa un vistazo a nuestro último adelanto de ‘S&M2’ recién reeditado, remezclado y remasterizado antes de su lanzamiento el 28 de agosto con el vídeo musical de ‘For Whom The Bell Tolls’”, escribe la banda, así que solo resta ver esta obra de arte: