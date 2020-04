The Beatles invitan a sus fánaticos a cantar y ver juntos ‘Yellow Submarine’

The Beatles invitan a una gran fiesta colectiva para canter y ver juntos su película de animación ‘Yellow Submarine’ en directo a través de YouTube este próximo sábado 25 de abril.

Así las cosas, ‘Yellow Submarine’ se estrenará en el canal oficial de los Beatles en YouTube en un pase único este sábado 25 de abril a partir de las 12:00pm hora colombiana (5PM BST, 12PM EDT y 9AM PDT).

Desde Universal Music se anima a compartir fotos y vídeos cantando en casa con el hastagh #YellowSubLive. Tras la película, se compartirán imágenes en el Instagram de los Beatles dentro de la Yellow Submarine Sing-A-Long After Party.

Escape with us to a place where, for a little while, nothing is real. Join us for #YellowSubLive this Saturday 25th April, 9am PDT (12pm EDT/5pm BST). Have some fun! Dress-up as your fave character from the film or in your Beatles finest. Set a reminder: https://t.co/k38oB0AERx pic.twitter.com/lUvh3CgMMV

— The Beatles (@thebeatles) April 23, 2020