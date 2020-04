¡The Rolling Stones regresan con su nueva canción ‘Living In Ghost Town’!

La legendaria banda británica The Rolling Stones regresó en el 2012 a la actividad musical, algo que puso contentos a sus millones de fans en todo el mundo.

Desde ese año, la banda nos había presentado dos canciones: ‘Doom And Gloom’ y ‘One Last Shot’, sin embargo, este 23 de abril regresan con una nueva que muestra toda la esencia musical de la banda llamada ‘Living In A Ghost Town’.

La canción, hará parte del nuevo trabajo discográfico de la agrupación que seguramente conoceremos en los próximos meses.

De acuerdo con un comunicado publicado por la banda, la canción la estaban desarrollando hace más de un año, pero no fue lanzada a causa de todo lo que ha pasado en el mundo a causa de la propagación del coronavirus.

Keith Richards sobre la nueva canción:

“Grabamos esta canción hace más de un año en Los Ángeles para un nuevo álbum, algo que está en curso, y alguien nos dijo que era una basura, pero con Mick decidimos que necesitábamos realmente volver a trabajar ahora en ella, así que ¡aquí la tienen!, mantente seguro”

Esperemos que pronto llegueel nuevo álbum de Mick Jagger, Keith Richards y compañía.

Aquí la canción y el video oficial: