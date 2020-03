TB: El desubicado comentario de un periodista argentino cuando murió Emiliano Sala

Ley de la vida: No aclaren tanto que se oscurece. Eso le pasó a un periodista del canal argentino TyC Sports al decirle al reportero que descanse ya que había sido un día largo por el cubrimiento de la muerte del delantero Emiliano Sala, quien falleció en un vuelo privado de Nantes a Cardiff. “La jornada de mañana será larga como ésta… como esta jornada” ¿Qué habrá querido decir? ¿Hay algo aún más largo que la jornada? No está claro.

Vea También: #RecomendadosRockAndGol Libro: “El fútbol en boca de todos” de Javier Borda Díaz

Lo único claro acá es lo desatinado del comentario y que no siempre el silencio otorga.

Marcos Vázquez, periodista argentino, nos muestra el momento.

– Gato, cerrá el móvil desde la casa de la familia Sala, pero ojo que es un tema sensible, no hagas chistes…

– Tranqui

– En serio te digo, no seas boludo…

– Dejame a mí pic.twitter.com/4cDrKgo9jQ

— Marcos Vázquez (@mvzqz) January 23, 2019