System Of A Down, Korn y Faith No More publican misterioso anuncio

“Monday”… tal parece que el lunes es un día muy especial para los fanáticos de System Of A Down, Korn y Faith No More, pues gracias a las publicaciones de las bandas en sus redes sociales, ya se sabe que unirán fuerzas para llegar con sorpresas.

Las agrupaciones coincidieron con una fotografía donde aparece un astronauta flotando en el espacio, creando expectativa sobre lo que planean estas agrupaciones.

Los rumores no se hicieron esperar, por esta razón, según apuntan sus fans, se podría tratar de una gira en conjunto o por qué no una colaboración musical.

¿Cuál será su objetivo?