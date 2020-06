Sujeto que amenazó con arco y flechas a manifestantes recibió una paliza

Actualmente, Estados Unidos está en medio de manifestaciones por parte de las personas que rechazan la brutalidad policial en la que han muerto varias personas, incluyendo George Floyd, un afroamericano que falleció al ser asfixiado por el exagente Derek Chauvin, a pesar que manifestó no poder respirar.

Durante las protestas en Salt Lake City, Utah, un hombre amenazó a los protestantes con un arco cargado de flechas, pero a los pocos minutos fue golpeado por alrededor 15 personas, que evitaron que el hombre blanco le disparara a alguien.

El hombre, identificado como Brandon McCormick, empezó a amenazar a los protestantes que paralizaron el tráfico, mientras gritaba “¡Todas las vidas importan!”.

McCormick no sufrió heridas graves por parte de los manifestantes, pero su auto quedó totalmente destruido por la furia que generó su comportamiento durante las protestas en la ciudad norteamericana.

El medio The New York Post habló con McCormick, que aseguró que reaccionó de esa manera luego de que dos manifestantes lo agredieron.

El hombre, finalmente fue arrestado por la policía de Salt Lake City luego de que le encontraran un cuchillo enorme.

Aquí el video:

WOW: Man in Salt Lake City pulls bow and arrow on protesters blocking traffic and the protesters swarm him, disarm him, assault him then break and flip his vehicle.

pic.twitter.com/FYVVJCcWku

— Michael James Coudrey (@MichaelCoudrey) May 31, 2020