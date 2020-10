Stevie Nicks, una de las voces femeninas más importantes del rock, confesó en el diario británico The Guardian que interrumpió voluntariamente su embarazo cuando era joven, para que no se truncara su carrera musical.

Nicks habló sobre su aborto luego de que ocurriera la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, quien fue un ícono en Estados Unidos y una abanderada por los derechos de las mujeres. A esto se suman las elecciones presidenciales, y con ellas el temor de que Donald Trump sea reelegido y penalice el aborto en ese país.

“Si no hubiera tenido ese aborto, estoy bastante segura de que no habría ningún Fleetwood Mac. No hay forma de que pudiera haber tenido un hijo entonces, trabajando tan duro como trabajamos constantemente. Habría tenido que alejarme”, afirmó la cantante.

La vocalista de la mítica banda Fleetwood Mac resaltó además que estaba enfocada en lograr su éxito personal. Pese a lo difícil de la decisión, Nicks no sintió arrepentimiento por haber elegido hacer felices a miles de personas con su música.