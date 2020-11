Slipknot aprovechó la cuarentena para preparar un nuevo álbum

Con la llegada de la cuarentena los conciertos, festivales y cualquier tipo de evento que implicara aglomeraciones quedó totalmente aplazado hasta la llegada de la esperada vacuna del COVID-19.

Eso sí, algunas agrupaciones sacaron provecho del tiempo en casa y su ausencia en las tarimas, y gracias a esto ampliaron su repertorio musical regresando al estudio, como es el caso de Slipknot, la agrupación encabezada por Corey Taylor.

La información fue brindada por Shawn “Clown” Crahan, quien a través de un video con el que promocionó el nuevo whisky de la banda, reveló la información sobre el sucesor del “We Are Not Your Kind”.

“Estamos pasando por un momento muy interesante. Aprovechamos estos tiempos recientes para componer nueva música”, fueron las palabras con las que confirmó el paso de la banda por el estudio.

De esta manera fue como reveló más detalles de lo que pasó con la banda durante la cuarentena, así que Corey Taylor no solo tuvo tiempo para su proyecto en solitario, sino también para Slipknot.

Recordemos que la agrupación ya confirmó que el festival Knotfest aterrizará en Colombia para el 2021, siendo uno de los tres países a los que visitará en Sudamérica (los otros son Chile y Brasil).