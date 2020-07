Sigan en Estudio: Fiesta de Tsunami Bacterial

Todos tenemos claro que en esta pandemia generada por el coronavirus ha habido mucha indisciplina, desobediencia y se pasan por el forro los mandamientos de seguridad para evitar el contagio, sin embargo, lo que hemos descubierto en El Gallo es que al parecer hay una empresa que promueve el contagio de las personas a través de lo que más les gusta: trago y parranda.

Inspirados en esta situación de nuestro país, Terquitos Vallenatos presenta Tsunami Bacterial, la fiesta clandestina en la que todo importa un bledo. La fiesta en las que ignoras las medidas de bioseguridad y autocuidado. La fiesta clandestina para que te enfermes de júbilo.

Tendrá un gran repertorio musical entre los que se encuentran las canciones: ‘Me tocó perderte por el virus’, ‘Amarte más no pude porque me morí’ y ‘ Me Mata la melancolía y la tos seca’.

¡Mátame guayabo porque el virus no pudo!