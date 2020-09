¿Qué es y cómo se juega ‘Among Us’? Aquí más detalles del juego de moda

En estos tiempos los juegos online se han vuelto más populares que nunca, por esta razón desde hace algunos días Among Us se ha catalogado como “el juego del momento”, ganando gran popularidad entre quienes comparten sus partidas. Sin embargo, así veamos imágenes y videos del juego en redes sociales, no muchos entienden el objetivo de Among Us.

Aunque este juego fue creado en 2018, logró tener gran relevancia en este 2020, más después de la popularidad generada por los streamers (personas que trasmiten partidas en linea por plataformas digitales).

¿pero de qué trata Among Us?

Es muy sencillo, el juego reúne a 10 tripulantes que viajan a bordo de una nave espacial, donde deben cumplir algunos roles de convivencia como destruir meteoritos, tirar la basura que se acumula, y demás. Pero lo interesante realmente es que entre los jugadores existe uno y hasta más impostores que tienen como tarea asesinar a los demás tripulantes para evitar a toda costa que cumplan sus labores dentro de la nave.

El objetivo del juego es descubrir en realidad quien es el impostor que viaja dentro del grupo, ya sea por sospechas de traición o porque en realidad uno de los jugadores lo vio asesinando a otro de los tripulantes.

En la cafetería (donde inicia la partida) se hacen las reuniones de los jugadores, donde cada uno vota por quien cree que es el traicionero de la partida; quien acumule más votaciones será expulsado de la nave.

Among Us está disponible para sistemas operativos iOS, Android y hasta para PC, de esta manera podrá jugar con amigos y usuarios de todo el mundo. Dentro de la interfaz podrá personalizar su personaje, el cual es representado por un astronauta, al cual podrá agregarle accesorios para que sea de fácil reconocimiento.

Versión premium

Al igual que otros juegos online, Among Us también cuenta con una versión paga que permite tener acceso a más trajes, mascotas y accesorios para personalizar ampliamente a su astronauta.

Cabe mencionar que la persona que sea eliminada de la partida podrá seguir en “modo fantasma”, es decir, nadie podrá verlo y no podrá comentar nada en el chat, aunque seguirá viendo el comportamiento de los tripulantes.