Sacerdote trasmitió la misa en directo pero los filtros le jugaron una mala pasada

Una vez más las trasmisiones en directo vía Facebook caen en manos con falta de experiencia, pues una serie de filtros le jugaron una mala pasada a un sacerdote que quiso ofrecer la misa vía streaming.

Como internet no perdona, pues usuarios en Twitter compartieron el video en el que el líder católico empezó a grabar el sermón a sus fieles a través de Facebook, sin embargo, los creyentes comenzaron a notar algo extraño en su apariencia, básicamente porque cambiaba de accesorios mientras le hablaba a la cámara.

Con filtros de flores, un casco y hasta luciendo un sombrero, el sacerdote fue víctima de los filtros en dicha red social donde los usuarios pueden interactuar mientras están transmitiendo en vivo.

Según se presume y por lo que se puede ver en el video, el católico no se percató de los filtros y siguió entregando la palabra sin interrupción alguna. Sin embargo el video del sermón junto a los filtros quedó guardado y publicado en Twitter para revivir la trasmisión.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020