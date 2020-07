Rey Pila presenta ‘Casting a Shadow’ y anuncia álbum

Rey Pila ha estado en Colombia en dos ocasiones. Una fue en el Festival Almax 2016 y la otra fue durante la gira Hollywood Bolivar Tour (2017) junto a The Voidz. En esta gira visitaron Medellín, Barranquilla, Bogotá. Julian Casablancas (vocalista de The Strokes) los descubrió por obra de la casualidad y acabó firmando a la banda en su sello, Cult Records, y editando un primer sencillo titulado ‘Alexander’ a finales del 2013.

The Future Sugar se estrenó en mayo 2015 bajo el cobijo de Cult Records a nivel mundial y de Arts & Crafts México en su país de origen. En 2017 lanzaron su EP, Wall of Goth, el cual fue producido por Julian Casablancas. Este 2019 lanzaron el contagioso EP titulado Lucky No.7 y abrieron los shows de Phoenix y The Cure en la Ciudad de México.

Un suspiro, traducido en una escala de teclados distorsionados, disonantes y de baja frecuencia, abren el telón de “Casting a Shadow”, segundo sencillo del siguiente álbum de Rey Pila, el insigne cuarteto de la Ciudad de México que, tras la salida de la llameante y más bailable “Let It Burn”, liberan ahora una pieza de pop barroco con una carga predominante de guitarras robóticas en una estética de synthpop que cabalga junto a una base de percusiones sencillas pero fulminantes.

‘Casting a Shadow’ es el segundo adelanto del recién anunciado nuevo LP de Rey Pila, Velox Veritas. El track, co-producido por Dave Sitek (TV On the Radio, Yeah Yeah Yeahs), mezcla guitarras robóticas con arreglos de sintetizadores que explotan en un coro memorable.

En esta canción la banda lleva la energía gradualmente a una abrupta cascada de sinuosos y agudos solos de guitarra que fluctúan entre sí, graves sintetizadores que arropan los coros, y texturas electrónicas en una pegajosa coreografía que deja entrever una minúscula vena glam y una latente reminiscencia al pop de los ochentas… y que, al mismo tiempo, adelanta la robusta nueva producción de la banda a salir en la segunda mitad del año. Te dejamos el video oficial lleno de tenebrosas siluetas.