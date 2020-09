Revelan avances del final de la temporada 10 de ‘The Walking Dead’

Después de tanta espera a causa de la pandemia por COVID-19, los realizadores de la serie ‘The Walking Dead’ compartieron un avance de lo que sería el final de su décima temporada, el cual había sido aplazado por la contingencia.

En el video se observa al personaje de Daryl (Norman Reedus) al mando de un grupo de sobrevivientes mientras escapan de la horda de Beta, afirmando que: “No todos lo lograremos. Pero es la única manera”.

De igual forma, la productora afirmó recientemente en Comic-Con que este no será el final de la serie, pues realizarán seis episodios más después de este final, los cuales se estrenarán en 2021.

La fecha de emisión de este capítulo será el 4 de octubre del presente año y todos los fanáticos esperan con ansias el desenlace de esta serie que ha cautivado por años a su audiencia en todo el mundo.

Mire el tráiler del capítulo final de la décima temporada de ‘The Walking Dead’:

