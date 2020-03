Reapareció el ‘hombre del tapabocas’ y ya se lo sabe poner

Cuando el brote de gripa A H1N1 estaba en su punto máximo, Juan Carlos Vargas se hizo famoso por salir en la televisión nacional colocándose un tapabocas de manera equivocada.

Vea También: Y con ustedes…’el hombre del tapabocas’ 2.0

Luego de 10 años, ‘La Red’ contactó a Vargas y le pidió que contará qué fue lo que pasó ese día, cuando le dio la entrevista a CityTv:

“Iba hasta la 170, entonces cuando estaba el problema de la gripa porcina, vi a un periodista que estaba haciendo entrevistas y me pregunté de qué estaría hablando, hasta que caí en cuenta de que era sobre la gripa. En ese momento cogí el tapabocas y me lo puse así como cuando usted se viste por la mañana a la carrera. Después dije: ‘uy esto no se pone así, hay que voltearlo’”