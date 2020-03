Y con ustedes…’el hombre del tapabocas’ 2.0

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a Attilio Fontana, presidente de la región de Lombardía, Italia, explicar cómo se coloca un tapabocas.

El hombre, quien se encuentra en cuarentena voluntaria luego de que una mujer cercana diera positivo en el coronavirus, falló en su explicación, pues tuvo muchos problemas al colocarlo.

En el video, Fontana aclara:

“Cuando me vean de esta manera en los próximos días no se preocupen, soy el mismo, pero me estoy preparando para protegerme de una posible infección y a los lombardos que tengan contacto conmigo”.