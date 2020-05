“Quédense en casa o bailen con nosotros”, mensaje de líder de baile africano

Su nombre original es el Coffin Dance, la tradición africana que tiene como objetivo llevar a los difuntos hasta el cementerio, no sin antes ofrecerles un baile antes de darles el último adiós, una vez más deja frutos en la web.

Esta tradición se ha vuelto viral en redes sociales debido a la cantidad de memes que pronostican una muerte más que anunciada.

Seguramente solo faltaba un mensaje de conciencia de parte de quienes viven más cerca de la muerte, y quién más que este colectivo de trabajadores para pedirle al mundo que se quede en la casa y acate las reglas de la cuarentena para evitar más muertes a causa del COVID-19.

A través de un video publicado en redes sociales, el líder de este grupo de bailarines mandó un mensaje para anunciar las dos opciones que tenemos en medio de este confinamiento:

“Quedarse en casa o bien, bailar con ellos ¡en un ataúd!”

Además, mostraron todo su apoyo al personal médico que diariamente trabaja para combatir la pandemia:

“¡Hola a todos! Nosotros, los portadores de féretro africanos, queremos agradecer a todos los doctores en el mundo, los que trabajan duro y cuidan de todos”.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz

— Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020