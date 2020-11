Profesora llora en clase virtual al notar el desinterés de sus alumnos

Después de meses de reuniones y clases virtuales, los profesores siguen dictando sus clases tras la pantalla, lo que para algunos resulta práctico, pero para otros resulta un poco más difícil.

Si bien en los últimos tiempos hemos visto profesores que han ideado maneras de ganarse en interés de sus alumnos, también existen otros que dejaron los micrófonos abiertos y cometieron ciertos errores. Pero uno de los últimos casos llega por parte de Frances “Mimi” Sánchez, una docente que se deshizo enllanto ante sus alumnos en la clase virtual.

la profesora de teatro, originaria de Puerto Rico, comenzó su clase virtual diciendo que no sabía si seguir o no con sus cátedras:

“Me he topado con la cruda realidad, tengo jóvenes que no les importa aprender, no les importa hacer nada, hoy es 10 de noviembre y tengo alumnos que desde agosto no se han reportado a la clase”, aseguró la profesora.

En el video la profesora habla de los incentivos que ha experimentado en sus clases para poder dar sus clases en línea, algo que no ha podido alcanzar por la falta de la interacción.

“(La educación a distancia) lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro, cinco años”, agregó la profesora con voz cortada por el llanto.