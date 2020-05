Presentan el esperado tráiler de ‘The Umbrella Academy’

La plataforma de streaming Netflix anunció la esperada fecha de la segunda temporada de la serie de superhéroes The Umbrella Academy, de la que no sabíamos nada desde hace más de un año.

La serie, inspirada en un cómic, regresará el próximo 31 de julio a resolver todas las dudas que nos dejó la primera entrega, en la que Los Hargreeves, una familia de niños con poderes, tienen que investigar cómo y por qué murió su padre, el líder de la academia.

Neteflix presentó un tráiler en el que se muestra a los protagonistas de la serie, bailando I Think You’re Alone Now de Tiffany.

Aunque la serie ha tenido problemas con su promoción durante estas épocas de cuarentena y aislamiento a causa del coronavirus, la producción llega para que sus fanáticos logren responder todas las preguntas que dejaron en la primera temporada.

En la segunda temporada, aparte de investigar la muerte de su padre y líder, los niños superhéroes tendrán que lidiar con sus propios problemas personales.

The Umbrella Academy contará de nuevo con Steve Blackman en el guión, además de Elen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher y Ethan Hwang como protagonistas de la historia.