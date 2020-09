¡Lo dejó callado! La respuesta de una niña ante la imprudente pregunta de un presentador

En los últimos días, un nuevo video se ha vuelto viral en las redes sociales. El hecho ocurrió en España, donde una pequeña actriz de 9 años le respondió con firmeza a un presentador de televisión que le realizó una pregunta “inadecuada“, según afirman los internautas.

Se trata de la actriz Luna Fulgencio, quien llegó al programa ‘El Hormiguero’ para promocionar su nueva película. Allí, se encontró con varios presentadores de televisión entre los que estaba Pablo Motos, quien anteriormente había sido criticado en España por sus comentarios al aire.

Resulta que en medio de la entrevista, el presentador le preguntó a la pequeña de 9 años si había algún famoso que le gustara, a lo que ella respondió: “pues no sé… Blanca Suárez”.

Sin dejar el tema ahí, Motos le dijo a Luna: “pero bueno, te gusta como actriz. ¿No tienes novio ni nada?“ y de inmediato la pequeña contestó con firmeza:“No, no. ¡Que tengo 9 años, no tengo 26!”.

El video se ha vuelto tendencia en Twitter, desde donde critican al presentador por realizarle esas preguntas a una niña de 9 años.