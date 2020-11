El protagonista del video es un policía retirado que se disfrazó de Stormtrooper para celebrar el Halloween, y para cumplir con su labor, sin querer, atrapó a un conductor ebrio que conducía en sentido contrario por una de las carreteras de Las Vegas, como aseguraron las autoridades.

Cuenta en reporte que la policía Britta Foesch conducía camino a casa cuando venía de una fiesta de Halloween a la que fue disfrazada de Stormtrooper. Sin embargo, en su trayecto, muy a a 1:30 a.m. vio al conductor de una Toyota Prius tratando de ingresar a la Interestatal 15 en la dirección incorrecta, aseguró la Patrulla de Carreteras de Nevada.

En video quedó registrado e momento en el que Foesch, aún vestida de Stormtrooper, llamó a los demás soldados para poder proceder con el arresto.

Las autoridades identificaron al conductor como Matthew Clendaniel, de 27 años, fue puesto bajo arresto por manejar bajo los efectos del alcohol, como informó Las Vegas Review-Journal.

This morning a off duty Trooper stopped a wrong way driver from entering the I-15. All this happened while the Trooper was dressed as a Storm Trooper after a Halloween party. Driver was arrested on suspicion of DUI, all this was captured on the Troopers personal dash cam. #nhp🎃 pic.twitter.com/blcwkBE9qB

— NHP Southern Command (@NHPSouthernComm) November 1, 2020