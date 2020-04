PlayStation anunció las fechas de lanzamiento de The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima

A través del blog oficial de PlayStation, Sony anunció las nuevas fechas en las que serán lanzados dos de sus grandes juegos: The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima.

Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios, han trabajado duro durante cuarentena para que sus fanáticos logren llevar un tiempo de aislamiento más llevadero y entretenido, razón por la que se han lanzado varias actualizaciones, que han hecho que los jugadores se diviertan mientras cuidan su salud del COVID-19.

Luego de un duro trabajo, Sony anunció que The Last of Us Part II llegará el 19 de junio y que Ghost of Tsushima le seguirá el 17 de julio.

Sony agradeció a los desarrolladores de los juegos y a la comunidad por ser tan pacientes y apoyarlos siempre:

“Personalmente quiero felicitar y agradecer a los equipos de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por sus logros, ya que sabemos que no es una tarea fácil llegar a la línea final bajo estas circunstancias. Ambos equipos han trabajado fuertemente para ofrecer experiencias de clase mundial, y esperamos ver lo que piensas de ellas cuando se lancen en solo unos meses”

Esperemos con qué sorpresas vendrán estos dos grandes juegos.

