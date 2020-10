¿Ve un perro o un payaso? El polémico reto que tiene a todos asustados

Una nueva imagen le está dando la vuelta a las redes sociales. Al parecer, los internautas ven desde la misma fotografía la cara de un perro y otros la de un escalofriante payaso, lo que tiene totalmente dividido al internet.

La imagen le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. La mayoría de las personas afirman que ven un can de color café y que no ven ningún payaso, por lo que un usuario decidió dibujar la cara de dicho personaje y ahora dejó a todos más confundidos, pues algunos no pueden dejar de ver la terrorífica expresión de este sujeto.

“Ya no puedo dejar de ver al payaso”, “Yo veo los 2 pero el payaso me da miedo”, “Que mal viaje eso de ver un perro o un payaso; ya me dio miedo”, son algunos de los comentarios que invadieron las redes sociales con el viral reto que tiene a todos asustados.



Compruébelo usted mismo… ¿Qué ve? ¿Un perro o la terrorífica cara de un payaso?