¡Despierte Billie Joe! Los mejores memes de ‘Wake Me Up When September Ends’

Una nueva tendencia está marcando en las redes sociales durante la mañana de este primero de octubre y es nada más y nada menos que por la canción ‘Wake Me Up When September Ends’ de Green Day, por la cual los internautas madrugaron a hablar al respecto.

Mire también: “El Chavo Metalero” responde a quienes se están burlando de su apariencia con memes

Billie Joe, el cantante de la agrupación, afirma en una melancólica canción que quiere que lo despierten cuando acabe septiembre y eso precisamente es lo que sucede hoy, el final de ese mes y el comienzo de octubre.

La canción ha sido compartida miles de veces en las redes sociales, pero no solo eso, los internautas han subido infinidades de memes en donde afirman que ya pueden despertar a Billie Joe, pues por fin llegó el día en el que septiembre acabó.

Le puede interesar: Supuesto fantasma fue captado en un video que le pondrá los pelos de punta

Revivimos algunos de los mejores memes que son tendencia a esta hora en las redes sociales:

Raza ya despierten al vato de Green Day, él dijo “wake me up when september ends” pic.twitter.com/5Z7GtKIxUt — Pau Ara (@pau_jahe) October 1, 2020

Ya pasaron 15 años desde que salió wake me up when september ends y siguen con ese chiste, increible Encima billie no tiene nombre se ve, es el chiko de green day pic.twitter.com/2YKTzMbIXy — I Z Z Y la hippie roñosa|🐍 LEER FIJADO📌 (@tatexh0od) October 1, 2020

Ya podemos despertar a Billie Joe Armstrong, que me dijo que “Wake me up when September ends” pic.twitter.com/1DPU7pYGn1 — Álvaro Martín (@Alvaro_misterio) September 30, 2020

Billie Joe y Greenday amanecen como Trending Topic, en alusión a la canción “Wake Me Up When September Ends”… pic.twitter.com/buqydC5iB7 — KanoPedroInforma (@InformaKano) October 1, 2020