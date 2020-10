Google Maps: ¡NOO! Encontraron la alcantarilla donde cayó Georgie en “It” (el payaso)

Esta vez “TikTok” es la protagonista de la increíble historia, luego de que uno de sus usuarios, más conocido como el Rey de Google Earth (@the_g.earth_man), publicara una de sus peculiares videos y está vez tocara uno de los best-seller del reconocido Stephen King.

El video que hoy cuenta con más de 180 mil likes muestra a través de la aplicación de Google, Google Earth, el lugar exacto donde Georgie, hermano del protagonista de la película “ESO”, fue arrastrado al fondo una alcantarilla por el malvado payaso.

“Earth King” no solo se ha encargado de revelar el lugar exacto de la muerte del encantador niño, sino que también ha mostrado extraños lugares como el Aréa 51, el triángulo de las Bermudas, la casa donde se grabó Annabelle y hasta el temible museo de los Warren, pero tranquilos porque esta cuenta con más de 150 mil seguidores no se quedó atrás con las casa de nuestras estrellas de rock favoritas, pues nos mostró la ubicación exacta de la fotografía del “Abbey Road” de The Beatles y hasta la casa de James Hetfield de Metallica.

Así que, aprovechando que se acerca halloween y que la película estará disponible en Netflix a partir de este mes, King Earth se encargó de revivir todos nuestros miedos.

¡ALERTA SPOILER! El video se desarrolla en la calle Queens Dr. de Ontario, Canadá donde Georgie jugaba tranquilamente con su barquito de papel y la muerte tocó su mano porque allí “todos flotan”.